Schülerin aus Trier Vianne überzeugt bei bundesweitem Song-Contest: Ab ins Studio nach Berlin!

Es ist nicht der erste Wettbewerb, bei dem die Triererin überzeugte: Schon vor vier Jahren wurde sie im Finale des „SWR 1 Weihnachtssong Contests“ mit dem Sonderpreis „Nachwuchs“ ausgezeichnet – für ihren Song „Waiting for Christmas“: „Das war ein Weihnachtslied aus der Perspektive einer 13-Jährigen. Man wird älter, mein Schreibstil hat sich geändert.“ Aber das sei schon eine gute Erfahrung gewesen. Die hat sie in den vergangenen Jahren auch schon auf Bühnen in der Region gesammelt – etwa in Schweich, beim Olewiger Weinfest, in Konz oder zuletzt in der Europäischen Kunstakademie beim „Pink Future“-Festival. „Es ist mein Traum, was mit Musik zu machen – aber das ist schwer zu erreichen“, sagt sie. Die ersten Schritte hat sie auf jeden Fall schon gemacht.