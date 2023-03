Theater Luft, Erde, Feuer, Wasser – und vier Choreografen

Zauberhaft beginnt der Abend. Zarte, weiße Federn fallen aus der nachtblauen Luft auf ein junges Paar unten am Boden. Ein Liebespaar, wie die zärtlichen Bewegungen der beiden und ihre gegenseitige Hingabe erzählen. In der Eingangsszene zur gleichnamigen Choreografie von Gustavo Ramirez Sansano wird die Luft zum symphonischen Raum, in dem Menschen leben, einander lieben, miteinander atmen und in dessen Höhen Vögel auf dem Flug sind.