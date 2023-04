Theater Massenhysterie und Lynchjustiz: Warum man „Peter Grimes“ im Theater Trier nicht verpassen sollte

Crabbes und Brittens „Borough“ ist ein Fischerdorf an der rauen Ostküste von Suffolk, jener Gegend, in der auch der Komponist aufgewachsen ist und wo er viele Jahre lebte. Roels inszeniert aus dem Grundverständnis der Musik, die in Brittens Oper die eigentliche Erzählerin wie Dramaturgin ist. Eindrucksvoll schafft Roels Inszenierung die Symbiose von Musik und szenischer Gestaltung. Dabei bleiben Personenführung und szenische Auflösung hochpräzise, aber dennoch dynamisch. Die Abstraktion der Parabel findet ihre Entsprechung in den sparsamen Zeichen des poetischen Bühnenbildes von Bruno de Lavenère. Eine riesige schwarze Industrieplane beherrscht den Bühnenraum. Sie ist die Hügellandschaft von Suffolk, sich blähendes Segel oder sich auftürmende, bedrohlich heranrollende Welle. Wenige Attribute wie ein Netz, ein Kahn oder ein Steg, der auch Pub ist, dem Ort an dem die „Volksseele“ kocht, verorten das Geschehen. Wie in seinem restlichen Werk spielt für den Engländer und Küstenbewohner Britten auch in „Peter Grimes“ das Meer eine zentrale Rolle. In den berühmten „Interludes“, den Zwischenspielen für Orchester spiegeln sich in bester romantischer Tradition darin nicht nur die Stimmungen der Nordsee. Meer und Natur werden selbst zum Spiegel der widersprüchlichen Emotionen.