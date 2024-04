Trier Raffinierte Mischung aus Drama und Komik

Gleich zweimal müssen die 15 Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne im Theater Trier eine Zugabe liefern, so begeistert ist das Publikum am Ende des über zweistündigen Musicals „Spring Awakening“. Die Mitklatsch-Nummer heißt „Totally Fucked“ und reißt die Gäste im großen Haus von den Stühlen. Somit ist der Hauptkritikpunkt dieser Inszenierung schon angesprochen: Gespielt wird auf Deutsch, während die Gesangsnummern in englischer Sprache vorgetragen werden. Und zwar von jungen Menschen, deren Muttersprache Deutsch ist. Regisseur Manfred Langner und der musikalische Leiter Martin Folz haben das so entschieden. Während das bei der oben erwähnten Gute-Laune-Nummer in Ordnung ist, entgeht bei allen anderen Liedern mitunter die Emotionalität, die das Tüpfelchen auf dem i der Inszenierung gewesen wäre. Aber das und auch die kleinen Pannen bei Ton und Licht, ein Kirchenlied, das es zum Zeitpunkt der Handlung genauso wenig gab wie ein mit Glottisschlag ausgesprochenes „SchülerInnen“, sowie die seltsam anmutende Frisur von Moritz sind die einzigen Punkte, die hier überkritisch erwähnt werden.