Theater Trier - „Kardinalfehler“ Ein Werkstattbericht aus dem Arbeitszimmer des Kardinals

Auf der Bühne stehen zwei Sofas und ein Schreibtisch. An der Wand hängt ein Gemälde mit einem Heiligen auf den Putten herabschauen. Ein Fenster in Kreuzform verrät, dass in diesen Räumen ein mächtiger Repräsentant der Kirche lebt und arbeitet. Es ist das Reich von Bischof Konrad Glöckner. Und in dem muss sich Michael Hiller, der die Rolle in dem Schauspiel „Kardinalfehler“ verkörpert zurechtfinden.