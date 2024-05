Ein oft genannter Begriff Was bedeutet Leitkultur – gerade auch im Hinblick auf Zuwanderung?

Der große spanische Philosoph Ortega y Gasset schrieb im Jahre 1930 in seinem Buch „Der Aufstand der Massen“: „Machten wir heute Bilanz unseres geistigen Besitzes – Theorien und Normen, Wünsche und Vermutungen – , so würde sich herausstellen, dass das meiste davon nicht unserem jeweiligen Vaterland, sondern dem gemeinsamen europäischen Fundus (ja, dem gemeinsamen universalen Fundus) entstammt. (…) Wenn wir uns versuchsweise vorstellen, wir sollten lediglich mit dem leben, was wir als ‚Nationale‘sind, (…) werden wir bestürzt sein, wie unmöglich eine solche Existenz schon ist (... ).“