Jazz, Klassik und Folkmusik Was das Moselmusikfestival 2024 zu bieten hat

Das sei zur Eröffnung des Festivals eines der „wohl ungewöhnlichsten und zugleich vielversprechendste Konzerte in der 39-jährigen Festivalgeschichte“, sagt Scharfenberger. Der Clou: Erst ganz am Ende der Veranstaltung in St. Maximin in Trier nehmen die Besucher die Masken ab und erfahren, wo sie sich befinden. In einem weiteren Konzert tritt der weltweit gefragte und ausgezeichnete Bariton Michael Volle im Barocksaal des Klosters Machern bei Bernkastel-Kues auf – gemeinsam mit seinem Bruder, dem Schauspieler Hartmut Volle, und begleitet von Helmut Deutsch am Klavier. Und das Wiener Kultensembles Mnozil Brass, das bereits für dieses Jahr angekündigt war, kommt zu einem besonderen Blasmusik-Event, mit dem es seinen 30. Geburtstag feiert.