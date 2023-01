Kunst : Kunst von jungen Künstlerinnen und Künstlern im Fokus

Foto: Eva-Maria Reuther

Trier Die Trierer Gesellschaft für Bildende Kunst freut sich über neue künstlerische Mitglieder und präsentiert im ersten Halbjahr ein vielseitiges Programm.

Neues Jahr – neue Bilder. Mit Zuversicht blickt die Trierer Gesellschaft für Bildende Kunst in die Zukunft und in die kommende Ausstellungssaison. Über 20 künstlerische Mitglieder neben zwei Fördermitgliedern hat die Vereinigung in den letzten beiden Jahren dazugewonnen. Worüber sich Gabriele Lohberg als Vorsitzende gemeinsam mit den Gästen des Neujahrsempfangs der Gesellschaft in der Galerie Palais Walderdorff freute. Unter den „Neuen“ sind auch zahlreiche junge Künstlerinnen und Künstler, mit denen die dringend notwendige Verjüngung der traditionsreichen Kunstvereinigung fortgesetzt wird. Schließlich sollten Kunstvereine wie eine gut funktionierende Stadtgesellschaft doch stets Mehrgenerationen-Organismen sein, die ihre Altmeister wie ihre restlichen Mitglieder in Ehre halten, aber auch mit einem gut aufgestellten künstlerischen Nachwuchs für frische Impulse und Ideen sorgen.

Mit dem traditionellen Neujahrsempfang war auch diesmal die Eröffnung der ersten Ausstellung im Jahresprogramm verbunden. Acht der neuen Künstler-Mitglieder stellen sich darin mit ihren Werken vor. Im September wird die zweite Runde folgen. Mit sechs zu zwei bilden die präsentierten Künstlerinnen eine starke Mehrheit gegenüber ihren männlichen Kollegen. Sehr persönliche und authentische Positionen stellen sich in der Schau dar. Neben einer bildhauerischen Arbeit und einer aus der Objektkunst überwiegt die Malerei.

Annette Krämer fasst ihre Reiselust und deren Eindrücke in leuchtende farbmächtige Kompositionen. Während die Malerin Brigitte Lichter mit ihren realistischen Ausschnitten neue Perspektiven der ganz alltägliche Wirklichkeit ermöglicht. Malerisch einfallsreich und gekonnt stellen sich Elisa Mahlers originelle wie fantasievolle Ansichten aus der Tierwelt dar. Ein Stockwerk höher hängt – leider etwas abseitig – Christof Janiks leicht satirische Pflanzenwelt. An der Wand gegenüber sind Claudia Pomowskis Objektkästen mit ihrer dynamischen Innenwelt zu sehen.

Allerdings nicht nur die „Neuen“ stimmen hoffnungsfroh. Auch das Jahresprogramm der Galerie macht neugierig und verspricht gerade in der ersten Jahreshälfte Frischluft und interessante Eindrücke. So wird bereits im Februar mit dem Berliner Künstler Sador Weinsčlucker ein ausgesprochen spannender Ausstellungsgast erwartet. Und auch die poetische Rezeption der Welt durch den ebenfalls in Berlin lebenden Michael Schuster macht neugierig.

Über die Grenzen geht es mit „RENew“, einer internationalen Gruppenausstellung, die in der Kunsthalle Trier gezeigt wird. Heimspiel bleibt dagegen der größte Teil der zweiten Jahreshälfte mit der nächsten Staffel der „Neuen“, der herkömmlichen juryfreien Jahresausstellung der Gesellschaft und einer Ausstellung mit Werken des Vorstandsmitglieds Rainer Breuer. Einziger Gast in der zweiten Jahreshälfte ist die bei Tübingen lebende Künstlerin Barbara Schober. Natürlich sollen Vereinigungen wie die Gesellschaft auch ihren künstlerischen Mitgliedern ein Forum bieten. Aber etwas unausgewogen wirkt aufs Jahr gesehen diese Programmierung schon. Nichtsdestotrotz bleibt das Programm verdienstvoll. Schließlich haben wir spätestens seit Corona gelernt: Ohne Kunst und Kultur und dem Diskurs darüber wird`s geistig und seelisch arg still und eng.