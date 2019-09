Umsonst und draußen : QuattroPop-Festival in Zurlauben: Rock, Hip-Hop, Blues – und freier Eintritt!

Trier (AF) Am Kulturhafen Zurlauben – ein neues Umsonst-und-Draußen-Festival am Trierer Moselufer – geht es am Abschluss-Wochenende noch einmal in die Vollen (13./14. September): Am Freitag und Samstag lockt das QuattroPop-Festival mit einem spannenden Programm und Bands aus der gesamten QuattroPole-Region.

Die Programmgestaltung lag in den Händen von Florian Stiefel und Harmke van der Meer vom Musiknetzwerk Trier, die bewusst auf Bands mit eigenen Songs und eigenem Stil setzten. Reine Coverbands bleiben also außen vor.