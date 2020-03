Bücher : Radio statt Messetrubel: Lutz Seiler erhält Leipziger Buchpreis

Leipzig/Berlin (dpa) Lutz Seiler dürfte der erste Träger des Preises der Leipziger Buchmesse sein, der beim Morgenkaffee von seiner Auszeichnung erfahren hat. „Wir sitzen am Frühstückstisch und haben uns sehr gefreut“, sagt Seiler im Deutschlandfunk Kultur.

An diesem Wochenende bietet die Leipziger Buchmesse, die wegen Corona abgesagt wurde, insgesamt 13 Stunden Literatur-Programm . Es wird per Video-Livestream und über ARD-Kulturradios und deren digitale Plattformen ausgestrahlt. Rund 30 prominente Autoren beteiligen sich an der „virtuellen Buchmesse“ Das Programm: www.buchmesse.ARD.de

Radiosendung statt Glashalle der Leipziger Messe – so erfahren auch die Mitarbeiter des Suhrkamp-Verlags, wo Seilers Werk erscheint, von dem Preis. Das passt in dem Fall auch ganz gut, denn der Titel von Seilers preisgekröntem Werk „Stern 111“ war in der DDR der Name eines Kofferradios. Die Nachricht des Jahres 1989 – der Mauerfall in Berlin – ist der Ausgangspunkt von Seilers Erzählung. Er nimmt die Leser mit in ein Ost-Berlin, in dem alte Gewissheiten nicht mehr gelten und plötzlich Vieles möglich scheint.