Lesung in Trier Schriftsteller Rafik Schami kommt nach Trier: „Humor ist der beste Schmuggler von Gedanken“

Eine gute Erzählung schleicht sich klammheimlich in die Herzen ihrer Leserinnen und Leser, sagt Rafik Schami. Der Schriftsteller liest am Samstag, 9. Dezember, 18 Uhr, in der Bürgerkirche St. Gangolf in Trier aus seinem Buch „Wenn du erzählst, erblüht die Wüste“. Die Veranstaltung ist ausverkauft.