Musik : Konzert: Weihnachten am Kamin

Bitburg (red) „Weihnachten am Kamin“ ist das neue Konzept der Benefiz-Weihnachtsshow von Sänger und Bandleader Rainer Tures. „Weihnachten wie es früher einmal war. Ideell, spirituell und traditionell, statt kommerziell!

Der Erlös der Konzertreihe geht an notleidende Kinder und Senioren in der Region im Rahmen der „Weihnachtsbaumaktion“ der Caritas in Bitburg.

Los geht’s am 4. Advent. Die Aus­strahlung erfolgt kostenlos bei Facebook und You Tube. „So ermöglichen wir jedem der möchte, sein persönliches Wohnzimmer-Weihnachtskonzert auch in schwierigen Zeit mit Oma, Opa und Kindern zu erleben um sich so in Weihnachten einzustimmen“, sagt Tures. Erst nach den Feiertagen wird die Ausstrahlung wieder beendet.