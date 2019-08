Jazz-Open-Air : Eine Stimme, eine Gitarre, ein Sänger

Trier Raul Midón, die One-Man-Band aus New York, beeindruckt bei „Jazz im Brunnenhof“, nicht nur mit seinem täuschend ähnlichen Blechbläser-Sound.

Mit den Etikettierungen sollte man es nicht immer so genau nehmen. Jazz hat er zwar auch im Repertoire –, der amerikanische Sänger, Gitarrist und Stimmakrobat Raul Midón, der 1966 als Sohn eines Argentiniers und einer Afroamerikanerin in New Mexico geboren wurde. Was er allerdings an diesem Sommerabend im Brunnenhof in Trier präsentiert, ist doch vorwiegend Funk, Soul, Rock, Pop, Latin, Flamenco und, ja, auch ein bisschen verbrämte Klassik in Gestalt des zweiten Satzes von Joaquín Rodrigos „Concierto de Aranjuez“. Das Adagio, vor einem halben Jahrhundert bereits vom Franzosen Richard Anthony zu einem Schmachtfetzen namens „Mon Amour“ verkitscht, wird bei Midón zu einer spröden Sehnsuchtsballade, die er „Yesterday“ überschreibt.