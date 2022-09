Ärger um Urteil des Sozialgerichts : Rechtsstreit in Trier: Können Schauspieler keine Freiberufler sein?

Szene aus dem Stück „norway.today.“, einem der zahlreichen Produktionen des Trierer Vereins Kulturlabor. Mit dabei: Ingo Paulick (links) und Sarah Härtling. Foto: Alexander Ourth

Trier Viele BühnenkünstlerInnen leben mit Honorarverträgen, vor allem, wenn sie in der freien Theaterszene tätig sind. Sie werden von Projekt zu Projekt bezahlt. Ein Rechtsstreit in Trier stellt nun infrage, dass Schauspieler Freiberufler sein können. Das bedroht manche Kulturinitiative in ihrer Existenz.

Die Mitglieder des gemeinnützigen Trierer Vereins Kulturlabor verstanden die Welt nicht mehr, als ihnen die Deutsche Rentenversicherung ihre Forderung präsentierte. Für die Zeit von 2011 bis 2014, in der sie Stücke wie „Effi Briest“, „Mio Mein Mio“ oder „Rico, Oscar und die Tieferschatten“ aufgeführt hatten, sollten sie insgesamt mehr als 25.000 Euro nachzahlen. Begründung: Der Verein, dessen Ziel seit 2009 die Schaffung regelmäßiger professioneller Theaterangebote für Kinder und Jugendliche in der Region Trier ist, sei als Arbeitgeber für abhängig Beschäftigte aufgetreten und insofern verpflichtet, für alle Akteure auch Beiträge zur Rentenversicherung zu entrichten. Kulturlabor e.V. hatte für die Honorarkräfte jedoch stattdessen Beiträge in die Künstlersozialkasse gezahlt.

Für Regisseur und Schauspieler Alexander Ourth ist das völlig unverständlich. „Wir arbeiten im Kollektiv und kooperativ“, erklärt er gegenüber unserer Zeitung. Wenn der Verein, der keine Rücklagen bildet, für ein Projekt eine Förderung bekomme, etwa beim Kultursommer Rheinland-Pfalz, dann suche man für seine Realisierung passende Räume und Künstler und verabrede mit diesen Honorar und Probentermine. Das entspreche der „gängigen Praxis freier Theatergruppen in ganz Deutschland“. „Bei uns wird niemand verpflichtet“, stellt Ourth klar, und seine Vorstandskollegin Judith Kriebel ergänzt: „Wir haben keinen laufenden Betrieb.“ Die eingesetzten Schauspieler gingen alle auch noch anderen Tätigkeiten nach, etwa in der Theaterpädagogik oder in anderen Theaterhäusern. Das Bild, das die Rentenversicherung von den Bühnenproduktionen des Kulturlabors, einem Mitgliedsverein in der Trierer Tufa, habe, gehe völlig an der Realität vorbei. „Gegen dieses Bild anzukämpfen, ist aber sehr schwer“, sagt Ourth und zählt ein paar weitere Argumente auf, die gegen die Einschätzung sprechen, dass es sich bei den Mitwirkenden um abhängig Beschäftigte handelt. „Wir finden uns projektweise zusammen, erstellen die Kulissen selber und einigen uns gemeinsam auf Probentermine.“

Die Rentenversicherung hingegen beruft sich, wie aus einem Urteil des Sozialgerichts Trier vom Juni 2022 hervorgeht, auf eine grundsätzliche Abgrenzung der selbständigen Tätigkeit gegenüber einer abhängigen Beschäftigung im Bereich Theater, Rundfunk und Film- und Fernsehproduktion. „Gastspielverpflichtete Schauspieler“ seien danach „regelmäßig abhängig beschäftigt“. Als Ausnahme gelte nur, „wenn ein Künstler, z. B. als Solist, maßgeblich zum künstlerischen Erfolg einer Aufführung betrage oder nach dem Gastspielvertrag nur wenige Vorstellungen vereinbart seien“. Solche Künstler könnten „ihre Bedingungen auch dem Vertragspartner gegenüber durchsetzen“. Hingegen sei „eine regelmäßige Probenverpflichtung“ ein „Indiz gegen eine selbständige Tätigkeit“. Beim Kulturlabor hätten die Akteure auch kein unternehmerisches Risiko tragen müssen. Dass es in der Rechtform eines gemeinnützigen Vereins auftrete und selbst keine Gewinnerzielung beabsichtige, „steht seiner Arbeitgeberfunktion nicht entgegen“, so die Argumentation der Rentenversicherung.

Gegen deren Forderungen hat der Verein geklagt. „Wir sehen hier einen Präzedenzfall“, erklärt Alexander Ourth dem TV. Es gebe „unzählige professionelle und semi-professionelle Kulturschaffende, die ähnlich arbeiten wie wir“. Deshalb versuche der Verein „auf dem Rechtswege klarzumachen, dass wir nicht arbeiten wie ein umfänglich subventioniertes Stadttheater, sondern uns als moderne, kooperative Künstler*innengemeinschaft verstehen“. Es gebe bereits ein Urteil des Bundessozialgerichts, das klarstelle, „dass die Ausübung der Tätigkeit des Bühnenkünstlers auch im Rahmen eines freien Dienstverhältnisses erfolgen könne“.

Doch das Sozialgericht wies die Klage in erster Instanz ab. Beim Abwägen der Merkmale von Selbständigkeit und Abhängigkeit bei den Tätigkeiten der Künstler sei im Falle des Trierer Vereins Kulturlabor von einer abhängigen Beschäftigung auszugehen, heißt es im Urteil. Die Künstler hätten sich mit Abschluss des Honorarvertrages in die Ordnung des jeweiligen Stückes einfügen müssen und hätten sich verpflichtet, „dass sie in dem jeweiligen Probenzeitraum und zu den jeweils vereinbarten Aufführungen zur Verfügung stehen können, damit das Stück im Ensemble für den Kläger gelingt“. Folglich sind die Beiträge zur Rentenversicherung zu zahlen. Und der Verein müsste Insolvenz anmelden. Es sei denn, er geht in die nächste Instanz.