Corona-Krise : Regionale Rockgrößen – Alte Konzerte täglich neu im Netz

Trier Facebook-Gruppe befeuert Erinnerungen.

Ach, was waren wir jung! Etwas Nostalgie darf in Corona-Zeiten schon mal sein: Das dürften gerade viele Musiker und Musikfans aus Trier und Umgebung ähnlich sehen – und sich über noch nie oder zumindest lange nicht gesehene Videos freuen.

In der neuen Facebook-Gruppe „Hast de Töne – Es war einmal in Trier“ hat Udo Hermesdorf eine Auswahl an digitalisierten Bild- und Ton-Aufnahmen hochgeladen, die vor über einem Vierteljahrhundert mit Dietmar Beck, Ali Kramp, Frank Weiersbach und auch mal mit dem damals noch ganz jungen Andreas Wunn (heute Leiter der ZDF-Tagesmagazine) unter anderem für den Offenen Kanal produziert hatte.