Theater : Alexander May wird Co-Chef an Landestheater

Trier/Memmingen (aheu) Der aus Trier stammende Regisseur Alexander May wird zur Spielzeit 2022/2023 einer von zwei künstlerischen Leitern des Landestheaters Schwaben in Memmingen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, übernehmen May und seine Kollegin Christine Hofer die Aufgabe zunächst interimsweise für zwei Jahre, nachdem die designierte Intendantin ihre Bewerbung kurzfristig zurückzogen hat.