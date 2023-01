Reingehört – Anne-Rose Terebesi spielt Muzio Clementi : Mehr als ein „braver Cembalist“

Mozart schrieb Anfang 1782 an seinen Vater: „Clementi ist ein braver Cembalist – dann ist auch alles gesagt. Übrigens hat er um keinen Kreutzer Geschmack noch Empfindung – ein bloßer Mechanicus“.

Er leitete damit eine Kette von Fehlurteilen ein, die bis in die Gegenwart reicht. Bis heute gilt das Klavierwerk von Muzio Clementi (1752-1832) als musikalisches Übematerial ohne größeren künstlerischen Wert. Höchste Zeit, dass jemand damit aufräumt.

Die Kompositionen Clementis sind eine erste Überraschung dieser CD, die Interpretation ist eine zweite. Konsequent verzichtet Anne-Rose Terebesi auf romantisch überzogenes Pathos. Und sogar in der orchestral erfundenen späten Sonate g-Moll (op. 50,3), die eine tragische Opernszene nach Vergils Heldenepos „Aeneis“ auf das Klavier überträgt, bleiben Klang und Interpretation bemerkenswert schlank und transparent.

Simpel ist diese Musik ohnehin nicht. Clementi galt als hervorragender Pianist, dessen Ruf sich bis nach England verbreitete. Er galt überdies als exzellenter Kenner alter Musik und war gegen Ende seines Lebens stolzer Besitzer von Bachs „Wohltemperiertem Klavier“. „Kein anderer Komponist von Rang zwischen Bach und Mendelssohn dürfte so viel ältere Musik so genau gekannt haben wie Clementi“, heißt es dazu in einem Lexikon-Artikel. Grund genug, sich eingehender mit dieser Persönlichkeit zu befassen. Die vorliegende CD könnte dazu ein erster Schritt sein.