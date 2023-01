REINGEHÖRT - NEUE CD VON ERHARD WOLLMANN : Eigene Songs verschiedener Musikgenres

Erhard Wollmann Foto: Erhard Wollmann

Der Bassist und Sänger Erhard Wollmann legt mit „Loretta meets Boogiemanman“ seine erste CD unter eigenem Namen vor. Er ist in der regionalen Musikszene wahrlich kein Unbekannter. In den Genres Blues, Rock und auch Pop gehört Wollmann, der in Riveris (Kreis Trier-Saarburg) wohnt, mehreren renommierten Gruppen an.

Zwei Tonträger hat er bereits mit Ralph Brauner als Duo sowie mit seinem Blueskollegen erweitert um „The Blue Drive“ vorgelegt. Zudem spielt er („Loretta“) in der bundesweit sehr erfolgreichen „Queen“-Tribute-Band „We Rock Queen“ um den ebenfalls aus der Region stammenden Gitarristen Frank Rohles den E-Bass. Alle zehn Titel seiner aktuellen CD, die eine Laufzeit von rund 44 Minuten aufweist, hat Wollmann selbst komponiert, mit klarer, variantenreicher Stimme intoniert und fast alle Instrumente auch selbst eingespielt. Einzig sein „langjähriger Weggefährte“, Gitarrist Rainer Breiling („Boogiemanman“), und die Background-Sängerinnen Jenny und Christiana Massem stehen ihm auf dem Werk zur Seite. Fünf dieser zehn Songs finden sich in meist kürzeren Blues-Versionen bereits auf den Gemeinschaftswerken „wrong side of fifty“ und „Wollmann & Brauner feat. The Blue Drive“ mit Bluesgitarrist Ralph Brauner aus den Jahren 2014 bzw. 2019. Auf der aktuellen CD herausragend finde ich die Eröffnungs-Rocknummer „Nightowl“, die diesmal gegenüber der ursprünglichen Variante mit einem umfangreichen Synthesizer-Intro und Schlagzeug-Einsatz startet. Anspieltipps: Weiterhin sehr gelungen präsentiert sich „Your Love to Stay“ (4), das mit tollen Gitarrenpassagen von Rainer Breiling aufwartet und zum starken Rocktitel mutiert, sowie das schnelle „Standing In The Pouring Rain“ (8). Veröffentlicht wurde das Album beim Label Portabile Music Trier.

Fazit: Ein gelungenes Album, das dem Hörer wirklich ansprechende Songs mehrerer Musikgenres bietet. Jörg Lehn