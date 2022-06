REINGEHÖRT – BERTAULT/HELBOCK: PLAYGROUND : Album-Tipp: Ein überragendes junges Jazz-Duo

Foto: ACT Music

Was kommt wohl bei einer derartigen Zusammenarbeit heraus: eine fantastische französische Jazzsängerin plus ein toller österreichischer Jazzpianist plus das führende deutsche Jazzlabel? Natürlich ein Spitzenalbum, wie „Playground“ (Gesamtspielzeit: rund 40 Minuten) eines geworden ist.

Insgesamt zwölf Titel haben die quirlige Französin und der eher ruhige, besonnen wirkende Österreicher auf ihrem ersten gemeinsamen Tonträger veröffentlicht. Dabei bieten die beiden Youngster des europäischen Jazz sieben Eigenkompositionen und fünf Titel internationaler Musikgrößen wie Björk oder Thelonious Monk auf.

Auch schnellere Werke und eher getragene Balladen halten sich auf „Playground“ in etwa die Waage. Zum Einstieg bietet das Duo das lebhafte „Frevo“ von Egberto Gismondi an, das sich in der Jazzwelt großer Beliebtheit erfreut. Hier kann Bertault mit ihrer überragenden Stimme und gelungenem Scat gleich richtig loslegen. Ein wirklich rundum gelungener Start! Weiter geht es dann mit der bekannten Ballade „Good Morning Headache“(2), wo die Sängerin zeigt, dass sie auch ruhigere Titel toll zu interpretieren weiß. Es folgt mit „Lonely Supamen (sic!)“ (3) eine Komposition des Pianisten, der jedoch nicht nur sich selbst, sondern auch seine Kollegin überragend in Szene setzt.

Nach der Jazzversion von Alexander Scriabins „Étude in C-sharp minor, Op. 2, No.1 (4)“ folgt mit „Aide-moi“ (5) Bertaults erste Eigenkomposition des Albums. Los geht’s wieder mit einem schönen Scat, ehe der Gesang ruhiger wird und Helbock mit hämmerndem Rhythmus zwischenzeitlich die Führung übernimmt. Dann setzt erneut Bertaults getragene Stimme ein.

Eine Jazz-Coverversion vom Titel „New World“ (6) der isländischen Musik-Ikone Björk folgt, die meines Erachtens keine neuen Akzente setzt. Darauf bietet Helbock eine weitere Komposition, „Das Fabelwesen“ (7), die dem Hörer gut ins Ohr geht. Nach gefälligem Pianospiel des Österreichers überzeugt Bertault zunächst mit eher gehauchtem, dann ruhigerem Gesang, bevor das Stück mit perlendem Pianospiel endet. „Dans ma boite“ (8) der Französin steigt erneut mit ihrem Scat-Gesang ein – auf Dauer vielleicht etwas eintönig, wenn sich dieser Kompositionsaufbau oft wiederholt. Dann geht das Stück jedoch bald in ein lebendiges Chanson über, von Helbock am Piano untermalt, ehe es sodann recht außergewöhnlich – und auch gewöhnungsbedürftig wird …

Mit einer ansprechenden Variation von „Ask Me Now“ (Thelonious Monk, 9) wird die französisch-österreichische Koproduktion fortgesetzt, ehe sie mit drei Eigenkompositionen des Duos, einer der Sängerin beziehungsweise zwei des Pianisten endet: Hier besonders beeindruckend: das schnelle „Never Lived“ (10) von Helbock mit halsbrecherisch Tempo aufnehmendem Gesangspart Bertaults. Nach Bertaults langsamen „Bizarre“ (11) kommt es dann mit Helbocks „Para Hermeto“ (12) gleichsam zu einem finale furioso.

Kennengelernt haben sich die beiden noch jungen europäischen Jazzer bei den „Ludwigsburger Schlossfestspielen“ 2019. Beim

„INNtöne Jazzfestival“ im vergangenen Jahr gab‘s dann den ersten gemeinsamen Live-Auftritt des Duos. „Wir haben uns danach wie schon vor Ludwigsburg per E-Mail darüber ausgetauscht, auf was wir Lust haben, welche Stücke wir mögen“, erinnert sich Bertault.

Fazit: Ein überaus gelungenes Debüt des jungen französisch-österreichischen Jazz-Duos, bestehend aus Sängerin und Pianist. Es bleibt zu hoffen, dass die beiden auch weiterhin zusammenarbeiten.

Jörg Lehn