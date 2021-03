Serie TV Kunstwerk der Woche Dorette Polnauer : Reiseträume

Reiseträume

Eigentlich hatte die Malerin und Grafikerin aus Zemmer in diesem Jahr ein Arbeitsstipendium in Island wahrnehmen wollen. Wegen Corona wird es allerdings jetzt erstmal nichts mit dem Land „aus Feuer und Eis“. Was die Künstlerin schmerzt. „Skandinavien liegt mir am Herzen“, sagt Polnauer. Island reize sie besonders wegen des Lichts und der Vukane. Vorerst bleibt nur die Innenschau.

Ihre isländische Traumlandschaft hat die Künstlerin jetzt in subtilen Farben als Gemälde veräußert, eine ferne abstrakte Landschaft in feinen Pastelltönen. Als Ausdruck und Mittlerin von Stimmungen, Emotionen und Befindlichkeiten spielt die Farbe seit jeher eine zentrale Rolle in Polnauers Werk. Auch während der Pandemie bleibt die Künstlerin kreativ, wie sie sagt. Natürlich fehle ihr die Begenung mit anderen Menschen und Kunstfreunden ebenso wie ihre kunststherapeutische Arbeit mit Demenzkranken in einer Trierer Senioreneinrichtung. Und auch einen Live- Ausstellungsbesuch könnten Online-Galerien nicht ersetzen. Neuerlich hat sich die studierte Grafikerin in der Pandemie neben dem Acryl-Gemälde den Bedingungen und Möglichkeiten des Aquarells zugewandt.