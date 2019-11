Druckgrafik-Ausstellung : Rembrandt als Vorbild und verehrtes Genie

Traben-Trarbach Mit zunehmender Beliebtheit der Druckgrafik ab dem 18. Jahrhundert boomte die Rembrandt-Reproduktion. Das Haus der Ikonen in Traben-Trarbach zeigt Rembrandt im Spiegel dieser Kunstform.

Im Rembrandt Jahr 2019 verbeugt sich auch die Region vor dem Meister. Unter dem Titel „Verehren, verstehen, verändern“ beschäftigt sich eine kleine aber feine Ausstellung im Haus der Ikonen in Traben-Trarbach mit der Rembrandt Rezeption in der Druckgrafik zwischen 1720 und 1820. Das Projekt wurde unter der Leitung von Stephan Brakensiek vom Kunsthistorischen Institut der Universität Trier erarbeitet.

„Wer nicht stirbt, lebt nicht“, wird Rembrandt van Rijn gern zitiert. Für den niederländischen Großmeister (1606-1669) gilt das gleich in doppelter Hinsicht. Nicht nur, dass auch er wie jedermann starb und demnach folglich gelebt hatte. Mit dem Tod des Amsterdamer Malers, Zeichner und Radierers begann sein neues Leben als Legende in so zahlreichen Variationen, dass die Rembrandt Forschung sich Jahrhunderte lang abmühte, im Gestrüpp der Legendenbildung der Wahrheit auf die Spur zu kommen.