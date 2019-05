Lesung : Eine engagierte Frau auf dem Domfreihof

Renan Demirkan hat sich als Schauspielerin und Autorin einen Namen gemacht. Sie wird am 13. Juni das Festival StadtLesen in Trier auf dem Domfreihof eröffnen. Foto: picture alliance / dpa/Henning Kaiser

TRIER Die Schauspielerin und Schriftstellerin Renan Demirkan eröffnet am 13. Juni als Vorleserin das Festival StadtLesen in Trier.

Sie feierte ihren Durchbruch an der Seite von Horst Schimanski, ist aktuell im Vorabendprogramm in der Praxis von Dr. Klein zu sehen – und liest am 13. Juni auf dem Trierer Domfreihof. Renan Demirkan wird als berühmte Vorleserin das Festival StadtLesen in Trier eröffnen, die 63-jährige in der Türkei geborene Schauspielerin und Schriftstellerin ist nach dem Deutschrussen Wladimir Kaminer bei der StadtLesen-Premiere 2014 die zweite Prominente mit Migrationshintergrund und nach Andrea Sawatzki vor drei Jahren die zweite Frau. „Renan Demirkan ist eine ganz tolle Besetzung, denn sie ist auch sozial engagiert, genau wie unser Festival in Trier“, sagt Caroline Thielen-Reffgen, eine der StadtLesen-Organisatorinnen vom Kommunalen Bildungsmanagement Trier.