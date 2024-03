Neues Rock-Festival bei Wittlich Nie gehört vom Resäcker Open Air? Das könnte sich ändern!

Überschneidungen lassen sich bei einem jährlichen Line-up mit über zwanzig Bands natürlich nicht vermeiden, dennoch hält man in den beiden Orga-Teams intern Rücksprache und geht respektvoll miteinander um. Konkurrenz ist es also absolut keine, im Gegenteil: Man besucht sich an den Open-Air-Wochenenden gegenseitig , unterstützt sich in Sachen Werbung und man bietet gegenseitige Hilfe an. Wir zollen unseren Respekt an das gesamte Riez e.V. Team. Diese Mädels und Jungs bieten mittlerweile seit über 20 Jahren in der kulturellen Szene mit großer Leidenschaft unzählige Konzerterlebnisse für unsere Region an.