Atelierbesuch in Trier Dieser Restaurator weiß: „Das Leben ist reicher als ein Roman“

Am 13. Dezember 1999 ist Dimitri Scher mit seiner Frau Lisa, sie ist Restauratorin für Textilien, und der gemeinsamen kleinen Tochter aus Usbekistan als anerkannter Flüchtling in einer Flüchtlingsunterkunft in Speyer angekommen. „Das feiern wir immer“, sagt er, „nicht groß, aber es gibt zum Beispiel ein schönes Essen.“ Die Familie ist gut in der Pfalz aufgenommen worden, fühlt sich wohl dort. Er arbeitet unter anderem für das Historische Museum der Pfalz und auch für das Trierer Stadtmuseum Simeonstift. Als in Trier 2007 für den Einzug ins umgebaute Gebäude des Simeonstifts und die Vorbereitung für die große Landesausstellung zu Kaiser Konstantin jede Hand gebraucht wird, kommt er für ein paar Wochen her und bei seinen abendlichen Spaziergängen durch die Stadt trifft ihn „Cupidos Pfeil“: „Ich habe mich in Trier verliebt.“ Der Umzug von Speyer ist schon der dritte Neubeginn.