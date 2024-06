Aufgeschlagen - neue Bücher: George Saunders „Tag der Befreiung“ Die Ohnmacht der Einzelnen

Der Name Trump wird nicht genannt, nicht nötig. Aber der Brief eines Großvaters an seinen Enkel deutet im Rückblick an, dass das gesellschaftliche Klima ab einer gewissen amerikanischen Wahl gekippt ist. 2024? Danach wird die freie Meinungsäußerung mit Repressalien bestraft, werden Leute eingeschüchtert, driftet das Land ins Totalitäre ab. In dem Brief, der Namen konspirativ abkürzt und Identitäten verschleiert, beschwört der alte Mann seinen Enkel eindringlich, stillzuhalten, obwohl eine ihm nahestehende Person inhaftiert worden ist. Hätten wir doch damals die Demokratie verteidigt, als das noch möglich war, denkt er.