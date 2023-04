Aufgeschlagen – Neue Literatur „Der kleine Herr Heinlein“ Kleine Köstlichkeiten vor dem Ableben

Heinlein jr. kümmert sich nicht nur um den Laden, sondern hingebungsvoll auch um seinen unberechenbaren und launischen Erzeuger, der gerne unbekleidet auf dem Balkon Reden schwingt. Aus Mitleid hat Heinlein jr. dazu dem autistischen Marvin einen Hilfsarbeiterjob in seinem Unternehmen gegeben und überweist außerdem regelmäßig Geld an ein Patenkind in Afrika. Doch mit dem mehr oder weniger schönen Leben irgendwo in der ostdeutschen Provinz ist es vorbei, als Norbert Heinlein durch einen üblen Sturz auf den Kopf seinen Geschmacks- und Geruchssinn verliert – das Schlimmste, was einem Koch passieren kann. Noch schlimmer ist nur, dass er deswegen einen seiner Stammkunden vergiftet, weil er verdorbenes Kalbfleisch aus der Bretagne verwendet hat – was er ja weder riechen noch schmecken konnte. Doch getreu dem Motto, dass der erste Mord immer der schwierigste ist, gesellen sich zu der ersten Leiche im Kühlhaus mit der Zeit sechs weitere nebst einem Hund, weil Heinlein in einen geradezu absurden Strudel von Ereignissen hineingezogen wird, aus dem er sich nur mittels Beseitigung seiner Gegner befreien kann, zu denen nicht nur Geldfälscher, Betrüger und Mörder gehören, sondern auch zwei unliebsame Mieter nebst einem Mann vom Gesundheitsamt, der aber ohnehin nicht mehr mit seiner Ehefrau zurechtkam. Und als sich selbst das Patenkind aus Afrika als Enttäuschung erweist, ist der nette Herr Heinlein fast am Boden zerstört. Aber nur fast ...