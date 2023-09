Politthriller mit Humor Szenen einer Ehe im Extremzustand – Deutsche Erstaufführung von „Extrem teures Gift“ in Trier

29 Millionen Euro – so viel kostet eine kleine Dosis Polonium-210, das ausschließlich in Russland hergestellt wird. Dieses „Extrem teure Gift“ wurde dem Ex-FSB-Offizier Alexander Litwinenko in London in den Tee geträufelt, nachdem er Kritik an der russischen Regierung geübt hatte und mit seiner Familie ins britische Exil geflohen war.