Aufgeschlagen : Onkel Bamba, der Marabout und der Heilige Geist

Der zwölfjährige Felix erkennt seine Mutter nicht wieder. Die lebenslustige, geschäftstüchtige und erfolgreiche Frau versinkt in eine tiefe Depression, nachdem sie den Fehler gemacht hat, einem Nachbarn im Pariser Stadtteil Belleville den Laden abzukaufen, um ihr Bistro „Le Bureau“ zu vergrößern.

Ein Fehler deshalb, weil der Erlös, den sie mit dem Verkauf ihres eigenen Lokals zu erzielen hofft, wegen Steuerschulden des Vorbesitzers sofort an den Staat fallen würde. Doch da sie den Kaufvertrag mit Monsieur Tchombé bereits unterzeichnet hat und dieser auf sein Geld wartet, steht sie vor der Pleite. Und die sorgt dafür, dass Madame Fatou N‘Diaye in Schockstarre verfällt, kein Wort mehr sagt und fortan wie besessen den Boden ihres Cafés schrubbt.

Der Name macht deutlich: Fatou ist keine Französin. Sie stammt aus dem Senegal, und dort baut man bei einem solchen Krankheitsbild auf andere Heilungsmethoden als jene, die die niedergelassenen Ärzte in Paris bevorzugen. Die Rettung kommt in Gestalt von Onkel Bamba, der Fatou zu einem afrikanischen Hellseher und Heiler bringt. Professor Koutoubou verlangt erst mal ein stattliches Honorar, ehe er aktiv wird und Kügelchen aus magischer Erde formt, die in der Wohnung verteilt werden sollen, um den Fluch irgendwie aufzusaugen. Aber merkwürdigerweise hilft das ebenso wenig wie der (kostenpflichtige) Rat einen zweiten Marabouts, wie diese Geisterheiler im Senegal genannt werden. Rettung bringt schließlich der Heilige Geist, der eines Tages vor der Tür steht und nicht nur behauptet, Felix‘ Vater zu sein, sondern ihn samt Fatou in ihre Heimat zurückbringt. Dort geschehen erwartungsgemäß noch merkwürdigere Dinge, deren Resultat an dieser Stelle zu verraten eine Menge vom Lesespaß nehmen würde.