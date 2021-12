Literatur : Von der Motorsäge zur Schlagbohrmaschinen

Glitterschnitter Foto: Galiani Verlag

Kuriose Gestalten, schräge Dialoge, schier endlose Gedankenschleifen (etwa über die Vorzüge einer Ikea-Musterwohnung), Situationskomik – und das alles in dem einmaligen Kosmos des Kreuzberger Kiezes kurz vor der Wende: „Glitterschnitter“, der sechste Roman von Sven Regener, ist ein Wiedersehen mit Frank Lehman, der sich im Café Einfall von der Putz- zur Tresenkraft hocharbeitet, und vielen anderen alten Freunden, Freaks, Tagträumern und (Lebens-)Künstlern aus der „Wiener Straße“ (so der Titel des Vorgängerromans): Die Mitglieder der Band „Glitterschnitter“, die im Café ihr Demoband aufnehmen, wobei begeistert in Beton gebohrt wird, sodass ein leichter Staubnebel den Raum erfüllt, die österreichischen Hausbesetzer der benachbarten ArschArt-Galerie.