Reingehört – Marie-Henriette Steil, „Tier und Mensch“ : Harmlos? Ganz sicher nicht!

Marie-Henriette wer? Stimmt. Das fragen sich sicher viele. Der Name Marie-Henriette Steil ist in der Grenzregion zu Luxemburg nur ganz wenigen Menschen, selbst Literaturkennern, geläufig. Doch galt die mit 32 Jahren verstorbene Schriftstellerin, die von 1898 bis 1930 lebte, den Zeitgenossen als die „einzige Dichterin, die Luxemburg bis heute besaß“ (Albert Hoefler 1945). Jetzt veröffentlichen im Großherzogtum das Centre national de l’audiovisuel (CNA) sowie das Centre national de littérature (CNL) Steils Erzählband „Tier und Mensch.

„Die Brücke“ (4) oder „Der Film“ (7). Aber wenn sozusagen an der Oberfläche gekratzt wird, findet der Hörer zwischen allen Zeilen „die Spezies: Homo sapiens. Im Gewand der Tiersymbolik birgt sich menschliches Geschehen, geht Menschennot und Menschenwitz in wohltuender Abwechslung“, wie es schon ein heute unbekannter Autor mit dem Kürzel „H. B.“ 1927 in der Luxemburger Zeitschrift „Jonghémecht“ sehr treffend formulierte. Cover und Booklet des Hörbuchs sind mit Zeichnungen von Auguste Trémont illustriert, die aus der Leipziger Ausgabe des gedruckten Buches von 1926 entnommen sind.Vorgetragen werden die 18 Texte prononciert vom luxemburgischen Schauspieler Steve Karier, der in Deutschland ausgebildet wurde, bereits an mehreren Theatern ebenda, in der Schweiz und Luxemburg engagiert war und an internationalen Filmen mitgewirkt hat. Von Luxemburger Autoren hat er mehrfach literarische Texte eingesprochen.