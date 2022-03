Kunstwerk der Woche – Monica Pauly : Die Zeichnung als Echoraum von Geist und Seele

Mischtechnik von Monica Pauly. Foto: Eva-Maria Reuther

Meinung Wer in Trier über die Kunst des Zeichnens nachdenkt, dem kommt Monica Pauly unmittelbar in den Sinn. Seit Jahrzehnten widmet sich die in Igel lebende und in der nahen Römerstadt arbeitende Künstlerin jener Technik, die gemeinhin als die spontanste künstlerische Äußerung gilt.