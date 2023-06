Rezension Ein Land entdeckt seine Vergangenheit: Professor schreibt Buch über Luxemburgs Musikgeschichte

Die Einsicht kommt für den Leser spät, überraschend und versteckt sich in einem an sich harmlosen Text. Das Fazit: In den großen Musik-Enzyklopädien, „Groves Dicitionary“ und „Die Musik in Geschichte und Gegenwart“ (MGG), kommt Luxemburg nicht vor. Im Klartext heißt dass: Die höheren Weihen der Musikwissenschaft haben das Großherzogtum noch nicht erreicht. Höchste Zeit also für ein Standardwerk, das nun wirklich die Musikgeschichte im „Ländchen“ aufarbeitet – umfassend und vielperspektivisch.