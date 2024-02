Aufgeschlagen - neue Bücher: „Wo Milch und Honig fließen“ Der Tod von Erdbeeren und Mascarpone

Wenn man die Nachrichten von schmelzenden Gletschern und Artensterben weiterspinnt in die nähere Zukunft, scheint die Welt von C Pam Zhangs neuem Roman gar nicht weit hergeholt. Eine in Paris gestrandete junge Köchin rettet sich vor der Nahrungskrise im weltweiten Smog in die Kolonie auf einem abgeschotteten norditalienischen Berggipfel. Während die Menschen sich überall nur noch von Mungoprotein-Soja-Algenmehl ernähren und 90 Prozent aller Arten ausgestorben sind, existiert auf dem Berg noch frische Nahrung in Hülle und Fülle. In unterirdischen Forschungslaboren züchten wenige Superreiche noch Pflanzen und Tiere, die bereits ausgestorben sind. Es ist ein „Land, wo Milch und Honig fließen“, das sich aber mit totalitären Methoden abzuschirmen versucht gegen alle, die es ihm neiden könnten. Und das sind ziemlich viele.