Aufgeschlagen – neue Bücher : Was vor 100 Jahren geschah

Foto: Verlag Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt

1923 war DAS Krisenjahr der Weimarer Republik. Kriegsfolgen, Hyperinflation, politische Gewalt und der Hitler-Putsch haben es geprägt. Doch auch an anderen Orten der Welt geschah Einschneidendes. Das Buch „Krise!“ reflektiert das Geschehen mit Blick auf die heutigen Konflikte.

Ukrainekrise, Inflation, Rechtspopulismus. Man könnte glatt denken, dass sich dieses Geschichtsbuch mit der aktuellen Weltlage beschäftigt. Dabei nimmt es Geschehnisse in den Blick, die 100 Jahre zurückliegen. Die weisen aber überraschend deutlich Bezüge zu heute auf. Damals scheiterte die Ukraine bei ihrem ersten Versuch, einen Nationalstaat zu gründen. Wohingegen den Türken genau das gelang. Die Neuordnung nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches zog die Vertreibung von Hunderttausenden Menschen nach sich, dazu Konflikte mit der griechischen, armenischen, jüdischen und kurdischen Bevölkerung am Bosporus. Bis heute sind die Wunden nicht verheilt. In Italien hatte gerade der Faschismus eines Mussolini gesiegt – den deutsche Nationalisten wie Hitler bewunderten. Doch scheiterte dessen Putschversuch im November in einem Münchener Bierkeller deutlich. Noch. In „Krise! Wie 1923 die Welt erschütterte“ beleuchten 14 AutorInnen um zwei Historiker der Universität Darmstadt die großen Themen des Jahres 1923, in Deutschland und der Welt.

In Deutschland gilt „Krisenjahr“ als Synonym für das Jahr 1923 – mit der Ruhrbesetzung durch französische und belgische Truppen und dem deutschen, staatlich finanzierten Widerstand, mit der Hyperinflation und den ständigen Gewaltausbrüchen politisch rechter oder linker Gruppierungen. Sehr anschaulich vergegenwärtigen die AutorInnen etwa den Besatzungsalltag, die Ressentiments gegen Franzosen und auch gegen Deutsche, die mit diesen kooperierten. Es war ein Alltag, in dem Femen wiederauflebten und vermeintliche Ehrverletzungen eine Rolle spielten und junge Männer „Scherenklubs“ gründeten, die Frauen für Kontakte mit französischen und belgischen Soldaten abstraften, indem sie ihnen die Haare abschnitten. Es herrschte ein gesellschaftliches Klima, in dem der Antisemitismus wuchert und von Zeitschriften wie dem Simplicissimus noch geschürt wird. Dessen Karikaturen bedienen vor allem das deutsche Selbstbild einer Opfer- und Heldennation. Doch nicht nur hier haben Ressentiments gegen Sündenböcke Konjunktur. Als in Japan ein Erdbeben mehr als 100.000 Todesopfer fordert, entlädt sich die Verzweiflung der Menschen in einem Massaker an der koreanischen Minderheit. Tausende werden Opfer. Wie im Mittelalter bei den Pestpogromen heizten gezielt gestreute Gerüchte die wütende Menge an.

Daneben setzt 1923 die Entdeckung des Pharaonengrabs von Tutanchamun völlig neue Maßstäbe der medialen Inszenierung und löst eine Ägypotomanie aus. Mit der Bauhaus-Ausstellung wenden sich die Designer hin zu Technik und Industrie. Und als das Krisenjahr vorbei ist, da taumeln die Menschen in die Goldenen Zwanziger und später zunehmend in die Arme der Partei, die für Stärke und Ordnung stand. Aufschlussreich und gelungen an diesem Buch ist die Perspektive: Wie sahen Zeitgenossen ihre Zeit, in der die Zukunft offen war? Weder ist es eine Suche nach Gründen für spätere Ereignisse noch der Versuch, Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Es ist eher ein reflektierter Blick in den Spiegel.

Fazit: Wer einen gut verständlichen Überblick über die großen Themen des Jahres 1923 haben möchte, findet hier ein anschauliches Werk. Es fängt in Schlaglichtern die Stimmung einer Zeit ein, in der „Franzosenliebchen“, „Volksverräter“, „Wucher“ und „Kriegspolonaisen“ zum alltäglichen Kampfvokabular gehörten. Anne Heucher