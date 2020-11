Aufgeschlagen – Neue Bücher: „Das Leben neu backen“ : Vom Trost des Bananenbrots und der Liebe

Es gibt kein Dasein ohne Schmerz und schwere Zeiten sind für das Lebensglück von grundlegender Bedeutung. Diese Erfahrung verarbeitet die junge britische Autorin Olivia Potts in ihrem literarischen Erstling, der autobiografischen Erzählung „Das Leben neu backen“: Als der Tod ihrer Mutter sie im Alter von 25 Jahren aus der Bahn wirft, arbeitet Olivia Potts als Staatsanwältin in London.

In „Das Leben neu backen“ zeichnet die Autorin in Ich-Form ihren in der Trauerarbeit durchlebten Reifungsprozess und die damit einhergehenden äußeren Lebensveränderungen nach. Und das mit einer erstaunlichen Erkenntnistiefe, Fähigkeit zur Selbstreflexion und nicht zuletzt mit Humor. Ihren Schilderungen stellt sie die Widmung „Für Mummy, dank Sam“ voran: Ihren späteren Ehemann hat Olivia Potts kurze Zeit vor dem Tod ihrer Mutter kennengelernt. Diese Bekanntschaft wird für sie zu einer konstruktiven Begegnung. Sam begeistert sich fürs Kochen und Backen. Aus Liebe zu ihm beschäftigt sich Olivia Potts mit einer Kuchenkreation, als sie die Nachricht vom Tod ihrer Mutter erhält. Von Sam unterstützt durchlebt die Schriftstellerin die Stadien der Trauer und der Leser mit ihr: Sie verdrängt ihren Schmerz, indem sie backt und die Gerichte der Mutter nachkocht, denn sie stellt fest: „Der Akt, eine Mahlzeit mit meinen eigenen Händen zu kochen – und sie dann zu essen – hatte mich irgendwie geerdet“.