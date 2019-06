Aufgeschlagen – Neue Bücher „Sonnenkind und Schattenkind“ von Stefanie Stahl : Eine Bildergeschichte für die Seele

Bildern wohnt eine Zauberkraft inne. Sie wirken unmittelbarer als Theorien oder Erklärungen und helfen, Wahrheiten zu verstehen und sie sich ganz zu eigen zu machen.

Sara, die Hauptfigur der Bildergeschichte, schleppt einen riesigen Koffer mit sich durchs Leben, der als Symbol für die seelischen Kränkungen aus der Kindheit steht. Es ist das, was die Psychologin Stahl als Schattenkind bezeichnet. Der Koffer ist auf allen Bildern zu sehen, die Sara in Situationen des Alltags zeigen. Auch wenn sie mit ihrem Freund im Bett liegt, steht er zwischen den beiden. Warum Sara ihr Leben nicht recht genießen kann, oft niedergeschlagen ist, den Alltag als anstrengend empfindet, schnell beleidigt ist und es allen recht machen will, weiß sie nicht zu sagen. Denn sie hat es bisher versäumt, den Koffer zu öffnen und sich mit dessen Inhalt – den negativen Prägungen und Glaubenssätzen aus der Kindheit – auseinanderzusetzen. Die lauten etwa „Ich genüge nicht“ oder „Ich muss perfekt sein“. Ihr Freund gibt den Anstoß dazu, in den Koffer hineinzuschauen.