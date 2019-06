Musik : Rheingau-Festival dreht sich um Courage

Eltville (dpa) Das Rheingau Musik Festival (RMF) ist im Kloster Eberbach bei Eltville nahe Wiesbaden in seine 32. Saison gestartet. Beim ausverkauften Eröffnungskonzert mit dem MDR Rundfunkchor und dem hr-Sinfonieorchester stand Antonín Dvoráks opulentes Werk „Stabat Mater“ auf dem Programm.

Rund 180 Musiker und Sänger spielten und sangen vor etwa 1200 Zuhörern in der Basilika der früheren Zisterzienserabtei. Dort war einst der Kinohit „Der Name der Rose“ gedreht worden. Der Leitgedanke des RMF lautet in diesem Jahr „Courage“. Zu Beginn des Konzerts warnte der Publizist Michel Friedman mit Blick auf den Mordfall des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke eindringlich vor Rechtsextremismus.