Die neue Ausstellung im Landesmuseum widmet sich dem alltäglichen Leben im römischen Trier. Foto: TV/Katharina de Mos

Trier Szenen einer römischen Stadt: Mit animierten Filmen, großen Illustrationen und 120 spannenden Exponaten zeigt das Rheinische Landesmuseum, wie das Leben der Römer in Trier aussah. Unsere Reporterin rät: Hingehen! Nicht nur, weil die Schau so kurzweilig ist.

Römer. Oder noch schlimmer: Archäologie. Da denken viele an alte Mauern, staubige Texte, Vitrinen voller Scherben und Steine, die im Betrachter nichts so recht zum Klingen bringen.

„Spot an! Szenen einer römischen Stadt“, die neue Sonderausstellung im Rheinischen Landesmuseum, räumt mit solchen Vorurteilen gründlich auf. Denn sie rückt das echte, tägliche, zutiefst menschliche Leben im römischen Trier ins Scheinwerferlicht. Luftig und modern, leicht verständlich und unterhaltsam kommt die Ausstellung auf rund 500 Quadratmetern daher. Zu sehen ist sie von Samstag, 31. August, bis zum 26. Januar 2020. Und wer sie besucht, wird nicht nur viel über den Alltag in einer römischen Metropole lernen. Er oder sie wird auch lernen, dass Römer an allererster Stelle eines waren: Menschen wie wir.

Menschen, die Wände bekritzeln, die ihre Ringe im Schwimmbad verlieren, die Theatersessel reservieren, Menschen, die Fanartikel kaufen, die fasziniert beobachten, wie Verurteilte mit wilden Tieren kämpfen, die Häuser oder Brücken bauen, Menschen, die beten, lieben und betrügen, die Toiletten putzen oder sich über den Lärm der Badegäste in den Thermen beschweren. Schlaglichtartig zeigt die Ausstellung typische Szenen des antiken Lebens. Unter anderem in Illustrationen (in denen meist eines der ausgestellten Objekte versteckt ist). Zu sehen sind 120 Exponate, die teils noch nie gezeigt wurden. Sie stammen aus Grabungen in und um Trier und gehören zu den zehn bis zwölf Millionen Funden, die in den Depots des Museums lagern.

Der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf lobt, wie die Schau neue Technik nutzt, um einen anderen, emotionaleren Zugang zu ermöglichen. Sieben knallgelbe, wie Lichtkegel geformte „Spotvitrinen“ lassen die römische Stadt in computeranimierten Videos wiederauferstehen. Und zwar in 3D – wobei die neuesten Forschungsergebnisse Grundlage aller Rekonstruktionen sind.

Ausgehend von einem Exponat, das in der rechten Ecke der Vitrine befestigt ist, erzählen die Filme eine Geschichte. „Ziel der Ausstellung ist es, durch die Verquickung von Film und Objekten einen tiefen Einblick in die antike Lebenswirklichkeit und die antike Stadt zu geben“, sagt Kuratorin Korana Deppmeyer. So ist ein eiserner Pfahlschuh, mit dem Eichenpfähle in den Moselschlick gerammt wurden, Ausgangspunkt für einen Beitrag über den Bau einer Holzbrücke (18 bis 17 vor Christus). Sie ist das erste Zeugnis von Augusta Treverorum, dem Verwaltungszentrum der Treverer in der neuen Provinz Gallia Belgica. Im Film wird gesägt, vermessen und gehämmert. Aus der Vogelperspektive beobachtet der Zuschauer, wie die Brücke wächst, ehe ein rechtwinkliges Straßennetz die zuvor unberührte Moselebene durchzieht und Villen, Tempel oder Thermen aus dem Boden sprießen.

Im 2. Jahrhundert entwickelt sich Trier zur Metropole mit 40 000 Einwohnern. Ein paar der Menschen, die in dieser quirligen Stadt lebten, kann man sogar ins Gesicht blicken: Wohlhabende Trierer ließen ihre Köpfe auf Grabdenkmälern verewigen. Und zwar erstaunlicherweise völlig ungeschönt. Die eine hatte Falten, der andere eine Hasenscharte.

Graffiti zeugen davon, wie bunt gemischt eine typische Hausgemeinschaft war: Italienische Namen wurden auf einer Lehmwand neben Namen keltischen Ursprungs, Namen von Sklaven sowie Freigelassenen gefunden. „Facebook der Trierer“ heißt das große Exponat. Manche Menschen mussten sich mit Einzimmerapartments begnügen, andere residierten in Villen, von deren Prunk Wandmalereien, Mosaike, mit Löwen verzierte Tischbeine oder wertvolle Glasbecher zeugen.

Dass es sich in Trier so gut leben ließ, hat auch mit der römischen Ingenieurskunst zu tun: Kilometerlange Aquädukte brachten klares Wasser in die Hauptstadt. Zu bewundern sind schlangenförmige Brunnenaufsätze, wolfsköpfige Wasserspeier oder antike Badewannenstopfen. Zudem Haarnadeln, Kämme oder Ringe, die Badegäste in den prächtigen Barbarathermen verloren. Vielleicht erholten sie sich dort im warmen Wasser von den Spektakeln, die sie im Amphitheater miterlebt hatten: Dessen Morgenprogramm bestand aus blutigen Tierhetzen. Leoparden waren darauf abgerichtet, Menschen anzugreifen. Mittags folgten Hinrichtungen. Am Nachmittag dann der Höhepunkt: die Gladiatorenkämpfe. Gemmen, Statuetten und Öllämpchen mit Abbildungen der Kämpfenden waren beliebte Fanartikel.

Auch die bunte und vielfältige Glaubenswelt der Treverer ist Thema der dreisprachigen Schau, die als Wanderausstellung konzipiert wurde. Zu sehen sind Opfergaben, Statuetten oder der bronzene Schlüssel, mit dem Priester den heiligen Innenraum eines der Göttin Ritona gewidmeten Tempels öffnen konnten.

Wein und Handel, Münzprägung und -fälschungen sowie die prächtige Kaiserresidenz werden beleuchtet. Genau wie der Tod. Auch er gehört schließlich dazu, wo Menschen leben. Grabtafeln erzählen ihre Geschichten. Darunter die von Adeudatus, der aus Griechenland an die Mosel kam und dort im Alter von nur fünf Jahren starb.

Wenn die Türe ins moderne Trier dann wieder aufschwingt, sind die Menschen, die hier vor fast 2000 Jahren lebten, plötzlich viel vertrauter.

Animierte Filme ermöglichen einen ganz neuen Blick aufs römische Trier. Hier fliegt man über den größten Tempelbezirk nördlich der Alpen, der einst im Trierer Altbachtal lag. Mehr als 70 Tempel, Schreine und Altäre standen dort. Und auch ein Kult-Theater. Foto: TV/Katharina de Mos

Illustrationen von Jörg Hülsmann vermitteln einen Eindruck vom römischen Treiben. Hier: Gladiatoren in Action. Foto: TV/Katharina de Mos

Eine Trierer Besonderheit: Diese hochwertigen Gefäße für Wein sind typisch für die Mosel, und sie waren im ganzen römischen Reich gefragt. Geziert werden sie von Sprüchen wie „Reple“ (Fülle an!), „Frui me“ (Genieße mich) oder „Bibite“ (Trinkt!). Foto: TV/Katharina de Mos

Prunk ohne Ende, und kein Weg war zu weit: Mehr als 40 Steinsorten zierten die Bauten der Stadt. Sie stammen aus weit entfernten Steinbrüchen. Da wäre gelber Marmor aus Tunesien, purpurfarbener Porphyr aus der ägyptischen Wüste oder Pavonazzetto aus Zentralanatolien. Foto: Rheinisches Landesmuseum/Thomas Zuehmer

Ein Trierer Gesicht. Geschönt haben die Bildhauer nicht. Dieser Mann wurde im 3. Jahrhundert so abgebildet, wie er aussah: Mit Hasenscharte. Foto: TV/Katharina de Mos

Tierkampf in Miniatur. Der nur 1,5 cm große Ringstein aus Glas zeigt ein Spektakel im Amphitheater: Ein Tierkämpfer ersticht einen Bären. Foto: Thomas Zuehmer