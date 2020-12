Jugendliteratur : Jugendbuchpreis des Landes für Marie Golien

Mainz „Cainstorm Island – Der Gejagte“ von Marie Golien erhält in diesem Jahr den rheinland-pfälzischen Jugendbuchpreis „Goldene Leslie“. Der dystopische Roman über den Einfluss sozialer Netzwerke begeisterte die Jury, die von acht Jugendlichen aus dem Land gebildet wurde.

Das Buch, so das Fazit der Jury, sei „ein mitreißender Thriller mit ernstem Hintergrund“, der in einem Zukunftsszenario auf emotional packende Weise aktuelle Themen verhandele. In diesem Sinne sei der Roman bestes Lesefutter: Er könne auch Jugendliche ansprechen, die nur selten zum Buch greifen.

„15 Jahre Goldene Leslie bedeutet eine Fülle an gelesenen, nominierten Büchern und eine Vielzahl an Schülern die sich für die Jury beworben oder an der Online-Abstimmung teilgenommen haben“, so Denis Alt, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur. „Wir wollen damit die Türen zum Lesen öffnen. Lesen macht Spaß und fesselt und wenn das Gelesene auch noch zum kritischen Denken anregt, dann hat ein Jugendbuch alles richtig gemacht. Das prämierte Buch ist ein packender gesellschaftskritischer Thriller mit einem Protagonisten, der Sympathie erweckt und dem man beim Lesen die Daumen drückt.“ Die Goldene Leslie wird vom Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur gefördert. Der Preis ist mit 2 000 Euro dotiert.

Der Jugendbuchpreis „Goldene Leslie“ wird seit 2006 in Rheinland-Pfalz vergeben. Prämiert wird ein deutschsprachiges Jugend­buch, das in vorbildlicher Weise die Lust am Lesen weckt.