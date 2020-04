Kostenpflichtiger Inhalt: Freie Künstler, Kinos, Vereine : Land schnürt Millionenpaket für Kultur in der Corona-Krise

Ganz neue Töne: Das Land investiert nun Millionen, um Künstler zu unterstützen. Foto: dpa/Michael Reichel

Trier/Hillesheim/Mainz Vereine und Programmkinos sollen profitieren. Die Idee, an Künstler Stipendien zu vergeben, stößt bei der CDU auf harsche Kritik.

Theater bleiben leer, Museen sind geschlossen, auf den Musikbühnen herrscht das große Schweigen, freie Künstler bangen um ihre Existenz, weil ihnen sämtliche Aufträge durch die Lappen gehen und fürchten ein Abgleiten in Hartz IV: Die Corona-Krise hat die Kultur in Rheinland-Pfalz in die Knie gezwungen. Auf Dauer niederstrecken soll das Virus die Kultur aber nicht. Darauf baut die Landesregierung, die ein 15,5-Millionen-Euro-Paket schnürt, um Kulturschaffenden zu helfen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Kulturminister Konrad Wolf (SPD) stellten das Konzept am Dienstag in Mainz vor, das freie Künstler, Vereine und Programmkinos fördern soll. „Wir brauchen den Widerspruch von Künstlern in einer Zeit, die anders ist als gewohnt“, sagte Dreyer. „Mit dem Programm wollen wir der Kultur ein Fundament schaffen, auf dem sie sich weiterentwickeln kann“, betonte die Triererin.

Den größten Teil des Geldes – 7,5 Millionen Euro – stellt das Land für Künstler aus allen Sparten bereit, die ein Stipendium bekommen sollen, das neue Arbeiten unterstützt. Wer dem Land ein Konzept für ein Projekt entwirft, soll 2000 Euro bekommen, um dieses umzusetzen. Kulturschaffende, die Anträge stellen, müssen Mitglied in der Künstlersozialkasse sein und ihren ersten Wohnsitz in Rheinland-Pfalz angemeldet haben. Das Land wolle ein digitales Schaufenster schaffen, um die Arbeiten darzustellen, sagte Kulturminister Konrad Wolf (SPD). Künstler können die Hilfe ab dem 15. Mai unter www.fokuskultur-rlp.de beantragen. Das Geld reiche für 3750 Anträge. Damit erreiche Rheinland-Pfalz mit seinem Programm mehr Künstler als Nordrhein-Westfalen, wo ein millionenschwerer Topf schnell erschöpft war und viele Kulturschaffende leer ausgehen ließ, wie Wolf moniert. Der Minister rechnet damit, dass Rheinland-Pfalz drei Viertel der Künstler erreiche. Geld werde unabhängig von der Existenzsicherung für Solo-Selbstständige bezahlt, die auch Künstler beantragen können.

Weitere Inhalte des Pakets: 4,5 Millionen Euro investiert das Land in Kultureinrichtungen. Zwei Millionen Euro stellt es für notleidende Kulturvereine bereit, die Zuschüsse von bis zu 12 000 Euro erhalten, die sie nicht ans Land zurückzahlen müssen. Eine Million plant die rot-gelb-grüne Ampelkoalition ein, um die künstlerische Arbeit mit neuen Medien zu stärken. Insgesamt 500 000 Euro fließen an die 20 Programmkinos im Land, zu denen in der Region das Broadway-Filmtheater in Trier und die Eifel-Film-Bühne in Hillesheim (Vulkaneifelkreis) zählen. Sie können damit unter anderem neue Angebote schaffen – wie Freiluft- und Autokinoformate. Diese dürften in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz boomen – auch beim Kultursommer, der der Corona-Krise nicht völlig zum Opfer fallen soll. Starten soll dieser vom 14. bis 18. Mai mit einem Autokinoevent in Bad Kreuznach. Minister Wolf sagte unserer Zeitung, er rechne fest damit, dass auch die „Heimat“-Filmfestspiele in Simmern zwischen dem 8. August und 6. September im Autokino-Format über die Leinwände flimmern.

Lesen Sie auch Theater und Corona : Auf der Suche nach der Virenoper - Trierer Intendant und Musikdirektor im Interview

Erstaunlich einig sind sich Land und Opposition daran, dass der Kultur zu wenig unter die Arme gegriffen wird. Der Minister kritisierte den Bund („Wir konnten nicht länger warten, um ein eigenes Programm auf den Weg zu bringen“).

Die CDU im Mainzer Landtag zerriss wiederum das Paket der Ampelkoalition. Die Abgeordnete Marion Schneid sagt, das Konzept des Landes nehme Künstlern keine Existenzängste. „Das ist kein großer Wurf“, kritisiert sie und fordert eine Soforthilfe, um Soloselbstständigen zu helfen, denen laufende Aufträge wegbrechen. Baden-Württemberg zahle ihnen über drei Monate je bis zu 1180 Euro. Schneid wünscht sich das auch für Rheinland-Pfalz.

Sie prangert auch an, dass das Land Stipendien verteile, was sie an „Gängelei“ denken lasse. „Ich halte es für falsch, dass die Landesregierung Einfluss nehmen kann und Künstler sich für diesen Einfach-Zuschuss unterwerfen müssen“, sagt die CDU-Politikerin.

Der Trierer Michael Gubenko, Regisseur der bühne1, sagt, er wolle sich erst einmal in die Details der Landesvorgaben einarbeiten. „Erst einmal finde ich es super, dass nach Wochen der Schockstarre was passiert“, sagt der Kulturmacher, der zu den Initiatoren eines offenen Briefs von mehr als 30 Trierer Kulturschaffenden gehörte, die die Lage von freien Künstlern in der Corona-Krise beklagten.