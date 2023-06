Pferdefest, Lott & Co. Wie vier regionale Musikfestivals gemeinsame Sache machen

Moselroute 4/3/1 – das mag etwas kryptisch klingen. Ist schließlich auch ganz neu und konnte sich als Name noch nicht etablieren. Der Zahlencode steht für: 4 Festivals, 3 Locations, 1 Mission. Die Mission besteht darin, mit drei Open-Air-Konzerten in Trier, Wittlich und Zell Werbung für vier besondere Musikfestivals in der Region zu machen, die von Anfang August bis Anfang September viele Tausende Musikfans in die Region locken werden. Das Lott-Festival, das Pferdefestival, der Flying Grass Carpet und das Oben Air machen mit der Roadshow erstmals gemeinsame (Werbe-)Sache. Die Stationen der Roadshow sind der Paulusplatz in Trier (vor der Hochschule, 15. Juni), der Platz an der Lieser in Wittlich (16. Juni) und der Marktplatz in Zell (17. Juni). An diesen Orten wird das „Klein Anders Mobil“ der Kulturkarawane Trier der deutsch-türkischen Indierock-Band Engin (Support: Kat Kit) jeweils von 18 bis 21 Uhr eine Bühne bieten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind gern gesehen.