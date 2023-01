Open Airs in Luxemburg : Wegen der großen Nachfrage: Robbie Williams kommt schon früher nach Luxemburg

Robbie Williams in Aktion. Im Juli wird er an zwei Terminen in Luxemburg auftreten. Foto: dpa/Zac Goodwin

Luxemburg Gute Nachrichten für Robbie-Williams-Fans, die kein Ticket für sein Open Air im Juli in Luxemburg bekommen haben: Der Weltstar aus England spielt eine weitere Show auf dem Gelände der LuxExpo.

Erst Schlangen vor dem „Atelier“ (A-Promotions) in Luxemburg - dem Veranstalter des Open Airs. Einen Tag darauf beim offiziellen Vorverkaufsstart dann lange Online-Schlangen: Und nach zwei Tagen waren die 15.000 Tickets für das Robbie-Williams-Open-Air am 11. Juli 2023 ausverkauft. Damit kennt sich der 48-Jährige aus: 2006 verkaufte er an einzigem Tag 1,6 Millionen Eintrittskarten für seine damalige Welttournee - und schaffte es damit ins Guinness-Buch der Rekorde.

Am Dienstagmorgen bestätigte der Veranstalter nun: Es wird eine weitere Show geben. Robbie Williams werde zusätzlich zum Konzert am Dienstag, 11. Juli, auch am Montag, 10. Juli, auf dem Open-Air-Gelände auf dem Kirchberg auftreten – im Rahmen seiner „XXV Tour – 25 Years of Hits“.

Ab wann gibt es Tickets für das Robbie-Williams-Zusatzkonzert?

Zu hören sein dürften dann viele seiner erfolgreichen Songs wie „Let Me Entertain You“, „Angels“, „Feel“ oder „Rock DJ“. Auf seinem aktuellen Best-of-Album „XXV“ sind viele seiner Hits in orchestralen Versionen zu hören. Die Tickets für das Konzert gibt es ab Mittwoch, 1. Februar, 10 Uhr, auf der Website www.atelier.lu[Link auf http://www.atelier.lu/]

Neben dem früheren Take-That-Sänger Robbie Williams, der als Solokünstler immens erfolgreich wurde, spielen auch weitere internationale Bands auf dem Gelände der LuxExpo, wo im Sommer 2022 schon die Fantastischen Vier und Seeed aufgetreten waren. Angekündigt sind US-Star Lizzo (3. Juli), Paul Kalkbrenner (7. Juli) und die Arctic Monkeys (4. Juli) – das Gelände bietet Platz für 15.000 Leute.