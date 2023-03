Literatur : Europa retten mit Literatur

Robert Menasse vor der Tufa in Trier. Foto: Marion Barzen

Trier Für seinem Roman „Die Hauptstadt“ hat der österreichische Schriftsteller Robert Menasse 2017 den Deutschen Buchpreis bekommen. Nun widmet er sich in „Die Erweiterung“ erneut der EU. Über das Buch sprach Menasse mit dem Publikum der Trierer Tufa – und mit dem TV.

Er nennt sich selbst einen Spezialisten fürs Tragik-Komische. Stimmt, der aktuelle Roman von Robert Menasse hat viel Tragisches: Wenn Menschen sich lieben, aber nicht zusammenkommen, wenn Kämpfer für Gerechtigkeit sich öffentlich verbrennen oder wenn der Vater seinen Sohn statt des aufgenommenen Fremden an die SS ausliefert, weil der Kanun (das alte Gewohnheitsrecht) den unbedingten Schutz des Gastes fordert.

Und zugleich hat der Roman wunderbar Komisches: Der Staatschef, der beim Fernseh-Interview mit der ausländischen Star-Journalistin barfuß, in Shorts und T-Shirt am Tisch herumlümmelt, die albanische Putzfrau, die im Wiener Haushalt mit schrägem Akzent die allerbesten Lebens-Tipps gibt oder die Gedanken, die dem korrupten und meist schwer betrunkenen Polizeichef zu seinem jeweiligen Gegenüber durch den Kopf gehen. Und über allem schwebt ein Helm aus Weißmetall mit aufgesetztem bronzenem Ziegenkopf. Der Helm des albanischen Nationalhelden Skanderbeg.

Dass dieser Helm zum Running Gag seines Romans würde, hatte Robert Menasse gar nicht im Kopf, als er vor dem Schreiben für ein knappes halbes Jahr von Wien nach Tirana zog. So beginnt Menasse nämlich jede Recherche zu einem neuen Buch. Er wohnt am Ort des geplanten literarischen Geschehens. Für den Vorgänger-Roman „Die Hauptstadt“ lebte er monatelang in Brüssel, für das neue Buch auf dem Balkan. „Man kann das Leben in einer fremden Stadt nicht in einem Wiener Kaffeehaus fantasieren“, sagt Menasse und setzt sich damit von Autoren ab, die ihre Bücher zu Hause und nur mit Hilfe von Google Maps skizzieren. Er jedenfalls hatte keine Skizze, nur diesen Gedanken: Nach seinem Buch über das Zentrum der EU („Die Hauptstadt“), sollte es nun ein Buch sein über die Peripherie („Die Erweiterung“). Dafür ist er durch Tirana gestreift, hat die Stadtviertel erkundet, in Cafés gesessen, in kleinen Läden seine Lebensmittel eingekauft, Freundschaften geschlossen und das allgemeine Dasein der Albaner, vor allem aber ihren größten Wunsch, erfahren, Bürger der EU zu werden.

Auf eines ist er dabei immer wieder gestoßen: auf den Helm mit dem aufgesetzten Ziegenkopf. Er fand ihn auf der albanischen Flagge, im Emblem des nationalen Ölkonzerns und auf albanischem Schokoladenpapier. Der Helm des Skanderbeg. Des Mannes, der große Clans und wilde Stämme als erster zu Albanern machte. Und da war klar, dies war das Symbol für den Roman. Als das Internet auch noch enthüllte, dass der albanische Helm in einer Vitrine eines Wiener Museums liegt, hatte Menasse das Leitmotiv gefunden. Der Helm wird gestohlen und setzt damit eine irre Geschichte in Gang. Mit ihr übt Menasse Fundamentalkritik: die EU, ein Club von Einzelstaaten mit wenig Gemeinschaft, viel Konkurrenz.

Es fehle, das sagt er im Interview mit unserer Redaktion, in Europa echtes europäisches Recht. Es fehle eine einheitliche Migrationspolitik, ein einheitliches Sozialgefüge, ein einheitliches Steuergesetz. Aus einer guten Idee sei eine schlechte Realität geworden. Und die persifliert Menasse in der skurrilen Abschlussszene des Romans. Da treibt ein exklusives albanisches Kreuzfahrtschiff mit allen europäischen Staatschefs und Tausenden Spitzenbeamten an Bord manövrierunfähig im Mittelmeer. Passagiere (außer den abgeschirmten und ahnungslosen Staatschefs) und Besatzung sind erkrankt, die Versorgung ist prekär, anlanden nirgendwo erlaubt. Wen das an irgendetwas erinnert, natürlich: an Flüchtlingsboote. Und genau darauf trifft der Riesenkahn dann auch noch.

Drei Romane zu Europa hatte Menasse mit der Publikation des ersten Buches „Die Hauptstadt“ (wofür er den Deutschen Buchpreis erhielt) angekündigt. Er wird also weiter für ein Europa werben jenseits der Nationalstaaten. Wenn man verstanden hat, dass die EU in jetziger Form die Ursache ist für das eigene Unbehagen, sagt Menasse, braucht man keinen Sündenbock mehr. „Denn dann wüsste ich, dass in Zeiten der Globalisierung kein Nationalstaat die Probleme alleine lösen kann. Und dann würde ich auch nicht sagen, die Ausländer sind schuld. Schuld ist mein Vertrauen in den Nationalstaat, von dem ich erwarte, was er nicht leisten kann.“

Wo der nächste Roman spielt, will Menasse nicht sagen. Aber wenn er wieder einmal die Wohnung wechselt für ein paar Monate, dann ist klar: Hier geht jemand auf Recherchereise.