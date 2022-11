Bereits drei Headliner bekanntgegeben : Rocco del Schlacko 2023: Auf diese sechs Bands können sich Fans bereits jetzt freuen

Für Fans des Rocco lüftet sich heute ein erstes kleines Geheimnis. Die sechs ersten Bands des Line-Up 2023 wurden vorgestellt. Darunter auch ein paar absolute Festival-Klassiker.

Knapp zwei Monate ist sie mittlerweile her, die erste Ausgabe des Rocco del Schlacko Festivals nach der Corona-Pause: „Staubig, dreckig, richtig geil“ – so oder so ähnlich war für viele der insgesamt knapp 25 000 Besucher das Fazit nach dem Festival ausgefallen.