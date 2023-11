Weckt Erinnerungen Rocco del Schlacko: Das sind die ersten Bands – und der erste Headliner

Aschermittwoch, yeah, besser wird’s nicht mehr! An diesem Abend – jedenfalls in der Arena Trier im Jahr 2020 – ist die Stimmung ganz oben, das ist der Zenit mit Ansage. Danach muss es abwärts gehen. Und wie es abwärts ging, in jeder Hinsicht, schon ein paar Tage, nachdem Deichkind mit einer spektakulären Show die Trierer Fans verzückt hatten. Muss hier nicht vertieft werden, der März 2020 und die lähmenden Folgemonate dürften noch ausreichend präsent sein.