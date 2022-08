Wettervorhersage : So wird das Wetter beim Rocco del Schlacko

Es ist so weit: Vom 11. bis 13. August geht das Rocco del Schlacko wieder an den Start. Zehntausende Besucher werden auf den Sauwasen erwartet – und die können sich laut des Deutschen Wetterdienstes auf ein heißes und trockenes Festival gefasst machen.

Eingefleischte Fans des Rocco des Schlacko dürften auf den Sauwasen schon so ziemlich jedes Wetter erlebt haben, kennen das Gelände in strahlendem Sonnenschein, aber auch als Schlammwüste. Wie soll das Wetter beim diesjährigen Festival werden?

Line-up, Corona-Regeln, Tickets – und was beim Rocco del Schlacko in diesem Jahr neu ist

So auch am Sonntag, für den auch heiteres und trockenes Wetter vermeldet werden. Aufgrund der Trockenheit herrscht weiterhin eine hohe Waldbrandgefahr. Wetterwarnungen für die Region gibt es bislang keine.

Dennoch ist Vorsicht angesagt: Den UV-Index der kommenden Tage gibt der Deutsche Wetterdienst mit 6 als hoch an. Damit sind zusätzliche Schutzmaßnahmen beim Aufenthalt in der Sonne erforderlich. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät dazu, sich mittags in den Schatten zu begeben. In der Sonne würden Hemd, Sonnencreme, Sonnenbrille und Kopfbedeckung benötigt.