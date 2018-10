Rock am Ring: Slipknot, Tool & Co. in der Eifel

Bestätigt wurden zudem Dropkick Murphys, Die Antwoord, Slash feat. Myles Kennedy, Bastille, The 1975, The BossHoss, Bonez MC & RAF Camora, Alligatoah, Foals, Bonez MC & RAF Camora, Alice in Chains, Hot Water Music, Kontra K und weitere Acts. Zuvor hatten bereits Die Ärzte sowie Marteria & Casper ihre Gastspiele in der Eifel zugesichert. Beide sind schon vorher zu Gast in der Region – im intimen Clubrahmen im Luxemburger „Den Atelier“: Die Auftritte von Marteria & Casper (26. November) und Die Ärzte (25. Mai 2019) waren - klar! – ruckzuck ausverkauft.

Für Rock am Ring und das Zwillingsfestival Rock im Park wurden laut Veranstalter bisher 80 000 Tickets verkauft.

www.rockamring.com, www.atelier.lu