Meinung : Zwischen Hoffnung und Zuversicht

Foto: TV/Schramm, Johannes

Meinung Die beiden meistgebrauchten Worte bei der Pressekonferenz zur Eröffnung des Nürburgrings am Donnerstag waren „hoffentlich“ und „relativ.“ Nach zwei Jahren, in denen die Betreibergesellschaft Nürburgring 1927 GmbH & Co.