Musikfestival Die einen knipsen, die anderen rocken: So war der erste Tag am Ring (Fotos)

Das gilt auch für die Ärzte, die als Hauptact den Abend zelebrieren durften. Was soll bei einem ihrer Auftritte schon schiefgehen? Farin Urlaub, Bela B. und Rodrigo Gonzalez wissen eben, was die Ringbesucher von ihnen erwarten. Da ist es auch nicht schlimm, wenn die Herren nicht zweieinhalb Stunden am Stück durchmusizieren, sondern auch mal sprechen und witzeln. Wer eine so lange Ring-Geschichte aufweisen kann, der darf das.