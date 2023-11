70 Bands stehen fest Rock am Ring Line-Up 2024: Harte Klänge in harten Zeiten

Rock am Ring hat eine längere Tradition als das schleswig-holsteinische Open Air, aber von solch einem rasanten Vorverkauf sind sie rund um den Nürburgring weit entfernt. Das Festival in der Eifel ist auch seit den Anfängen 1985 musikalisch breiter aufgestellt. So wird auch die Bekanntgabe der ersten Bands – und zwar gleich eine ganze Menge – zum Happening samt langem Countdown. Am Donnerstag, 14 Uhr, war es so weit: Die Ärzte, Green Day, Broilers, Billy Talent, Machine Head, Kraftklub, Maneskin – das sind Namen, die sich oben im Programm von Rock am Ring 2024 finden, das vom 7. bis 9. Juni 2024 über die Bühnen gehen wird. Insgesamt 70 Bands haben die Veranstalter bereits bestätigt. Und auch wenn sicher wieder einige kommentieren werden, was dieser oder jene Act denn nun mit „Rock“ zu tun habe – das gehört seit Jahren zur Ringrocker-Folklore dazu –so lässt sich jetzt schon festhalten: Rock am Ring hat 2024 durchaus viel Rock und Metal in allen Spielarten zu bieten.